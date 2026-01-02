DOLAR
Sinop'ta Buzlanan Yolda Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Sinop’ta Ada Mahallesi Korucu Sokak'ta buzlanan yolda kayan otomobil, apartman bahçesine düştü; maddi hasar var, yaralanma bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:46
Sinop'ta Buzlanan Yolda Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

Sinop'ta buzlanan yolda otomobil apartman bahçesine düştü

Kaza Ada Mahallesi Korucu Sokak'ta meydana geldi

Sinop'ta buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde gerçekleşti. Yoldaki buzlanma nedeniyle araç savrularak apartman bahçesine girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, araçta küçük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

