Sinop'ta buzlanan yolda otomobil apartman bahçesine düştü

Kaza Ada Mahallesi Korucu Sokak'ta meydana geldi

Sinop'ta buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde gerçekleşti. Yoldaki buzlanma nedeniyle araç savrularak apartman bahçesine girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, araçta küçük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

