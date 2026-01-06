Sinop'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Ayrıntıları

Sinop’un Gelincik Mahallesi Pervane Yokuşu mevkiinde, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 34 EC 3019 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Araç kontrolünü kaybetmeye başlayan sürücüyü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede sürücünün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı; ilk müdahale araç içerisinde ve çevredeki vatandaşların yardımıyla gerçekleştirildi.

Müdahale ve Sonrası

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kritik müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay nedeniyle Pervane Yokuşu'nda trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

