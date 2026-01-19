Sinop'ta Heyelan Sonrası Babacan Yolu'nda Onarım Çalışması

Sinop Korucuk Mahallesi Babacan Yolu Kiraztepe mevkiinde heyelan sonrası çöken yol için belediye ekipleri onarım başlattı; yol çift yönlü kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:49
Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkisinde toprak kayması

Sinop'ta yoğun kar yağışının ardından Korucuk Mahallesi Babacan Yolu Kiraztepe mevkiinde toprak kayması meydana geldi ve yol çöktü. Olay, araç ve yaya trafiği açısından tehlike oluşturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Belediye ekipleri tarafından zeminin güçlendirilmesi ve muhtemel risklerin ortadan kaldırılması amacıyla onarım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Babacan Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, araç ve yayalar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağını belirtti ve sürücü ile yayaların uyarı levhalarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

