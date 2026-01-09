Sinop'ta Motosikletli Kuryelere Hayat Kurtaran Uyarılar

Sinop’ta Motosiklet Denetimleri Eylem Planı kapsamında bilgilendirme

Sinop’ta, Motosiklet Denetimleri Eylem Planı doğrultusunda trafikte güvenliğin artırılması hedefiyle motosikletli kuryelere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri uyarıyor

Etkinliğe Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu katıldı. Yetkililer, özellikle motosiklet sürücülerinin uyması gereken temel trafik kurallarına dikkat çekti ve güvenli sürüşün önemini vurguladı.

Bilgilendirme kapsamında kask kullanımının hayati önemi, koruyucu ekipmanların trafik kazalarında can kayıpları ve yaralanmaları azaltmadaki rolü ile trafik kurallarına uymanın gerekliliği detaylı şekilde anlatıldı. Yetkililer, motosikletli kuryelerin trafikte daha görünür ve güvenli olmasının hem kendi hayatları hem de diğer yol kullanıcıları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Bizim için hayatınız çok değerli" mesajının öne çıktığı faaliyette, sürücülere güvenli sürüş konusunda somut uyarılarda bulunuldu.

Soğuk hava desteği

Etkinlikte ayrıca, soğuk hava koşullarında il genelinde görev yapan motosikletli kuryelerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla katılımcılara boyunluk hediye edildi.

Faaliyet, trafikte can güvenliğinin artırılmasına yönelik farkındalığı güçlendirmeyi ve kuryelerin koruyucu tedbirleri benimsemesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

SİNOP’TA MOTOSİKLET DENETİMLERİ EYLEM PLANI KAPSAMINDA TRAFİKTE GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA MOTOSİKLETLİ KURYELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.