Sinop'ta Narkotik Operasyonlarında Rekor Artış

Sinop'ta 2024-2025 verilerine göre narkotik operasyonları arttı: operasyon %11, şüpheli %31, tutuklu ve adli kontrol %100 yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:52
Sinop'ta Narkotik Operasyonlarında Rekor Artış

Sinop'ta narkotikle mücadelede rekor artış

2024'ten 2025'e operasyon ve tutuklamalarda belirgin yükseliş

Sinop Valiliği, 2024-2025 dönemine ait narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan rakamlar, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmaların artarak sürdüğünü ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre Sinop genelinde 2024 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 279 operasyon gerçekleştirilirken, bu sayı 2025 yılında 309'a yükseldi. Şüpheli sayısı 2024'te 476 olarak kayıtlara geçerken, 2025'te 622'ye çıktı. Tutuklu sayısı 63'ten 126'ya, adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise 25'ten 50'ye yükseldi.

Bu veriler doğrultusunda 2025 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında %11, şüpheli sayısında %31, tutuklu ve adli kontrol sayılarında ise %100 artış yaşandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu artışların gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı güvenlik birimlerinin hedef odaklı, koordineli ve titiz çalışmalarının sahadaki karşılığı olduğu vurgulandı. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü mücadelede vatandaşların desteğinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gençleri tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceği ve Sinop genelinde uyuşturucu suçlarına karşı taviz verilmeyeceği belirtildi.

SİNOP VALİLİĞİ, 2024-2025 DÖNEMİNE AİT NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI İÇEREN VERİLERİ...

SİNOP VALİLİĞİ, 2024-2025 DÖNEMİNE AİT NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI İÇEREN VERİLERİ PAYLAŞTI. AÇIKLANAN RAKAMLAR, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARTARAK SÜRDÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları