Sinop'ta otomobil yangını iş yerine sıçradı

Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde çıkan otomobil yangını, yanındaki iş yerine sıçradı; itfaiye söndürdü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:19
Küçük Sanayi Sitesi, Ordu Mahallesi — akşam saatleri

Sinop'un Ordu Mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, akşam saatlerinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili tamamen sararak hemen yanındaki iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını çevre dükkanlara yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

