Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:08
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden operasyon

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen çalışmalar sonucu önemli çapta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 5,19 gram skunk esrar, 23 adet sentetik ecza maddesi, 10,3 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ve eser miktarda metamfetamin bulundu.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

