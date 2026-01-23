Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden operasyon
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen çalışmalar sonucu önemli çapta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 5,19 gram skunk esrar, 23 adet sentetik ecza maddesi, 10,3 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ve eser miktarda metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
