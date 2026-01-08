Sinop’ta uyuşturucu tutuklamaları %100 arttı

Vali Mustafa Özarslan, 2024-2025 asayiş verilerini değerlendirdi

Sinop’ta düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve TCSG-72 Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Üsteğmen Hasan Dündar katıldı.

Vali Özarslan, yeni yılın ilk bilgilendirme toplantısında 2024 ve 2025 yıllarına ait 12 aylık asayiş verilerinin mukayeseli olarak değerlendirileceğini belirterek, Sinop’un huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Özarslan, "Sinop, Türkiye’nin huzur adasıdır. Güzel Sinop’umuzu daha huzurlu ve daha güvenli hale getirmek hepimizin ortak hedefidir" dedi.

İlde görev yapan personel sayısına değinen Özarslan, Sinop’un huzuru için 964 emniyet, 782 jandarma ve 40 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 1.786 personelin gece gündüz çalıştığını söyledi.

2025 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam asayiş olaylarında %11 azalma, kişilere karşı işlenen suçlarda %9 azalma ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda %20 azalma sağlandığını aktaran Özarslan; kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının %99, mal varlığına karşı suçlarda ise %95 olduğunu bildirdi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 2025 yılında hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan 903 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Özarslan, suçun oluşmadan önlenmesinin öncelikli hedef olduğunu ve şok uygulamalar ile denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Yıl içinde 1 milyon 160 bin sorgulama yapıldığını, 113 tabanca, 94 kurusıkı tabanca ve 165 av tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin konuşan Özarslan, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda zehir tacirlerine göz açtırılmadığını ifade etti. 2025 yılında bir önceki yıla göre uyuşturucu operasyon sayısı %11, yakalanan şüpheli sayısı %31 ve tutuklu sayısı %100 arttı. Yıl boyunca 309 narkotik operasyonu yapıldığını, bu operasyonlarda 622 kişinin yakalandığını, 50 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını ve 126 kişinin tutuklandığını söyledi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve malzemeler arasında 32 bin kök kenevir, 2 kilo 787 gram bonzai, 1 kilo 745 gram metamfetamin, 812 gram skank, 1.344 adet sentetik ecza ve 615 adet ekstazi bulunduğu kaydedildi.

Terörle mücadele kapsamında 2025’te 9 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda 4 kişinin tutuklandığını ve 3 kişinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını belirten Özarslan; organize suçlarla mücadelede 6 operasyon gerçekleştirildiğini, 70 kişinin yakalandığını, 49 kişinin tutuklandığını ve 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 45 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi yapıldığını ve 21 kişinin geri gönderme merkezine teslim edildiğini aktardı.

Trafik denetimlerine ilişkin verilerde 2025 yılında ölümlü trafik kazalarında %33 azalma yaşanırken, toplam kaza sayısında %12 artış görüldüğünü belirten Özarslan; denetimlerde 831 bin araç kontrol edildiğini, 62 bin ceza işlemi uygulandığını, 1.090 sürücünün ehliyetine el konulduğunu ve 3 bin aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

Denizlerde yürütülen denetimlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 4 bin 281 saat görev icra edildiği, 798 teknenin kontrol edildiği ve 6 bin 359 kişinin sorgulandığı belirtildi. Çeşitli kanunlar kapsamında 96 tekne ve 205 şahıs hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Vali Özarslan, asayişten narkotiğe, terörden organize suçlara kadar tüm alanlarda mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, Sinop’un huzur ve güvenliği için görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine, kamu kurumlarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

