Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta yoğun kar yağışı ulaşımı vurdu

Ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor

Sinop'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yapılan açıklamaya göre 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların dağılımına bakıldığında Merkez ilçede 12, Erfelek ilçesinde 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen kış tedbirleri kapsamında, ilin özellikle yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Karayolları ekipleri, Ayancık-Türkeli devlet yolu ile Ayancık-Sakız, Ayancık-Erfelek, Sinop-Boyabat ve Dikmen-Durağan güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kapanan köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor; yetkililer ulaşımın en kısa sürede normale döndürülmesini hedeflediklerini belirtiyor.

Yetkililer sürücüleri olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırarak, mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanılması uyarısında bulundu. Öte yandan sahada görev yapan ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı ve vatandaşların yapılan uyarılara hassasiyet göstermesi istendi.

