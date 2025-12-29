DOLAR
Sinop Türkeli'de Heyelan: Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) Yolu Kısa Süreli Ulaşıma Kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) grup yolunda meydana gelen heyelan, Yazıcı köyü mevkiinde yolu kısa süreli ulaşıma kapattı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:44
Sinop Türkeli'de Heyelan, Düzler-Celaller Yolu Etkilendi

Olay ve müdahale

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) grup yolu üzerinde, Yazıcı köyü mevkii altında heyelan meydana geldi. Olay sonucu yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yola düşen toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı.

Yetkililerin uyarısı

Yetkililer, bölgede benzer olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yol güzergâhında kontrollerin sürdüğü bildirildi.

