Sinop Türkeli'de Heyelan: Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) Yolu Kısa Süreli Ulaşıma Kapandı

Sinop Türkeli'de Heyelan, Düzler-Celaller Yolu Etkilendi
Olay ve müdahale
Sinop’un Türkeli ilçesinde, Düzler-Celaller (Gökçealan-Çatak) grup yolu üzerinde, Yazıcı köyü mevkii altında heyelan meydana geldi. Olay sonucu yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
İhbarın ardından bölgeye hızla sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yola düşen toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı.
Yetkililerin uyarısı
Yetkililer, bölgede benzer olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, yol güzergâhında kontrollerin sürdüğü bildirildi.
