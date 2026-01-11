Sinop Türkeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop Türkeli'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Türkeli-Çatalzeytin kara yolu üzerindeki Gündoğdu köyü yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sami Gürleyen idaresindeki, son rakam grubu alınamayan 57 HC 613 plakalı otomobil, Çatalzeytin istikametinde seyir halindeyken Gündoğdu köyüne dönüş esnasında karşı yönden gelen 37 ADS 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralı ve soruşturma

Kazada sürücü Sami Gürleyen yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

