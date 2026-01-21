Şırnak Beytüşşebap'ta Karla Mücadele: Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Yoğun kar, ekipleri seferber etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar yoğun biçimde sürüyor.

Özel İdare ekipleri, karla kaplı köy yollarını açmak üzere ağır iş makineleriyle sahada görev yapıyor. İlçe ve köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, ekipler zorlu koşullara rağmen yolları bir bir ulaşıma açmayı hedefliyor.

Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve yolların kademeli olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

ŞIRNAK’TA KIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR. EKİPLERİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.