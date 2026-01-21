Şırnak Beytüşşebap'ta Karla Mücadele: Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla kaplanan köy yollarını açma çalışmaları Özel İdare ekipleri ve iş makineleriyle sürüyor; kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:50
Yoğun kar, ekipleri seferber etti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar yoğun biçimde sürüyor.

Özel İdare ekipleri, karla kaplı köy yollarını açmak üzere ağır iş makineleriyle sahada görev yapıyor. İlçe ve köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, ekipler zorlu koşullara rağmen yolları bir bir ulaşıma açmayı hedefliyor.

Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve yolların kademeli olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

