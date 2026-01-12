Şırnak İtfaiyesi 2025'te Rekor Kırdı: 3.922 Olayla Yılın Kahramanları

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca sergilediği performansla dikkat çekti. Yılın 365 günü ve günün 24 saati sahada görev yapan ekipler, kent genelinde birçok acil durumda hızlı ve etkili müdahale ederek yaşamları kurtardı.

Müdahaleler ve operasyonlar

Resmi verilere göre itfaiye ekipleri, yıl içinde sadece yangınlarla değil farklı acil durum türleriyle de yoğun şekilde mücadele etti. Kent genelinde çıkan 287 yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, trafik kazalarında 35 olayda araç içinde sıkışan vatandaşlar profesyonel ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca 43 kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı ve 6 su baskını büyümeden önlendi. Farklı kategorilerde gerçekleşen 269 olaya da hızlı müdahale sağlandı. Tüm bu çalışmaların toplamı 3 bin 922 olay olarak kayıtlara geçti.

Su talepleri, denetimler ve eğitimler

2025 yılı, su ve altyapı çalışmalarının da yoğun olduğu bir yıl oldu. İtfaiye ekipleri kent genelinde gelen 3 bin 80 su talebine anında yanıt verdi. Muhtemel riskleri azaltmak amacıyla 202 ayrı denetim gerçekleştirildi; iş yerleri, kamu binaları ve yaşam alanları tek tek kontrol edildi. Toplumun bilinçlendirilmesine önem veren Şırnak itfaiyesi, yangın, afet ve acil durumlar konusunda 2 bin 467 vatandaşa eğitim vererek hazırlıklı bir şehir hedefini güçlendirdi.

Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 2025 performansı, profesyonel müdahale kapasitesi ve toplum odaklı çalışmalarıyla kentin güvenliğine önemli katkı sağladı.

