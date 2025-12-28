DOLAR
Şırnak Kumçatı'da 7 Katlı Apartmana Yıldırım Düştü — Can Kaybı Yok

Şırnak Kumçatı'da kar yağışı sırasında 7 katlı apartmanın son katına yıldırım düştü; can kaybı veya yaralanma yok, maddi hasar ve ekip müdahalesi var.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:24
Şırnak Kumçatı'da 7 Katlı Apartmana Yıldırım Düştü — Can Kaybı Yok

Şırnak Kumçatı'da 7 Katlı Apartmana Yıldırım Düştü — Can Kaybı Yok

Kar yağışı sırasında son kata isabet eden yıldırım mahallede paniğe yol açtı

Şırnak'ın Merkezine bağlı Kumçatı beldesinde, etkili olan kar yağışı sırasında bulunan 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olay mahallede büyük panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde aniden düşen yıldırım apartmanın en üst katına büyük bir gürültüyle çarptı. Bina sakinleri korku yaşarken çevrede kısa süreli panik oluştu.

İhbar üzerine gönderilen itfaiye ve elektrik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, apartmanda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Elektrik hatlarında oluşan arızaya ekipler tarafından müdahale edilirken, binada güvenlik amacıyla kontrol çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam ettiği süreçte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

