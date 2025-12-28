Alanya'da lüks otomobil alt geçide çarptı: sürücü hayatını kaybetti

Kestel, D-400 yolu — Saat 05:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki alt geçide çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazada ölen sürücünün Enis Kömür (26) olduğu, aracın 07 CFG 806 plakalı BMW marka olduğu ve aracın Mahmutlar Mahallesi yönünden Alanya istikametine seyrettiği bildirildi.

Kaza, saat 05:00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri aracın alevlerini söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ YOL KENARINDA BULUNAN ALT GEÇİDE ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.