Alanya'da lüks otomobil alt geçide çarptı: sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da saat 05:00'te Kestel'de 07 CFG 806 plakalı BMW alt geçide çarptı; sürücü Enis Kömür (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:39
Kestel, D-400 yolu — Saat 05:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki alt geçide çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazada ölen sürücünün Enis Kömür (26) olduğu, aracın 07 CFG 806 plakalı BMW marka olduğu ve aracın Mahmutlar Mahallesi yönünden Alanya istikametine seyrettiği bildirildi.

Kaza, saat 05:00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri aracın alevlerini söndürürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

