Derik'te Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Kanıvar Gözen Hayatını Kaybetti

Derik'te iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Kanıvar Gözen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:49
Kale Mahallesi'nde çıkan kavgada ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Mardin’in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Kanıvar Gözen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Sözlü tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda, Kanıvar Gözen aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gözen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözen’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

