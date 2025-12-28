DOLAR
İzmit’te Barlar Sokağı Abluka Altında: 428 Kişi Sorgulandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün 27-28 Aralık denetiminde İzmit'te 28 işletme kontrol edildi; 428 kişi sorgulandı, ruhsatsız canlı müzik yapan işletmeye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:02
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, hafta sonu eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Barlar Sokağı’ndaki tüm işletmeler mercek altına alındı.

Denetim Detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan uygulamada, toplam 37 ekip ve 10 amir görev aldı. Denetimler kapsamında 28 işletme kontrol edilirken, işletmelerde bulunan 428 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, bir işletmenin ruhsatsız canlı müzik yayını yaptığı tespit edildi ve bu işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

