İzmit’te Barlar Sokağı Abluka Altında: 428 Kişi Sorgulandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, hafta sonu eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Barlar Sokağı’ndaki tüm işletmeler mercek altına alındı.

Denetim Detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan uygulamada, toplam 37 ekip ve 10 amir görev aldı. Denetimler kapsamında 28 işletme kontrol edilirken, işletmelerde bulunan 428 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, bir işletmenin ruhsatsız canlı müzik yayını yaptığı tespit edildi ve bu işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EĞLENCE MEKANLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.