Avcılar'da panelvan el frenini unutunca daireye daldı — Facianın eşiğinden dönüldü

Avcılar'da yokuşa park edilen panelvan el freninin çekilmemesi sonucu kayıp 4 katlı binanın giriş katına daldı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:50
Avcılar'da panelvan el frenini unutunca daireye daldı

Yeşilkent Mahallesi G-883. Sokak'ta gece yaşandı

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-883. Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, yokuşa park edilen panelvan aracın sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu araç kaydı ve 4 katlı binanın giriş katına daldı.

Kaza sırasında ölen ya da yaralanan olmadı; ayrıca aracın çarptığı odada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle giriş kata çarpan panelvan kaldırıldı ve bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

Kazanın yaşandığı dairede maddi hasar meydana geldi.

