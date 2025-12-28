Silifke'de Yangın Faciası: 1 ve 7 Yaşındaki Kardeşler Aynı Tabutta Aynı Kabre Defnedildi

Olayın ayrıntıları ve cenaze töreni

Mersin’in Silifke ilçesinde, dün sabah saatlerinde Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No 20 adresinde bulunan müstakil 2 katlı evde yangın çıktı. İddiaya göre, baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı (7)'yı evde bırakarak yaklaşık 300 metre mesafedeki markete ekmek almaya gittiği sırada sobadan yangın başladı.

Market dönüşünde yangını fark eden anne ve çevredekiler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemede, evde bulunan iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik güçleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Hastanedeki işlemlerin ardından, iki kardeşin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tek tabutta indirilen kardeşler için mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

Ardından Poyraz Efe ve Ayaz Emre kardeşler, gözyaşları içinde aynı kabre defnedildi. Cenazeye ailenin yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, bazı protokol üyeleri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

