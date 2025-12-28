Milas’ta mantar ararken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar bulundu

AFAD ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu sağ olarak bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir süre sonra kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar, ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık Cumartesi günü Nahit Bahar, arkadaşı Fettah Can ile birlikte Ceylan Bağdamları Mahallesi'ndeki Karadağ mevkii'ne mantar toplamaya gitti. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda birbirlerini kaybetti. Fettah Can mahalleye dönerek durumu Bahar'ın yakınlarına bildirdi.

Kendi çabalarıyla arama yapan yakınları ve vatandaşların sonuç alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Jandarmanın talebi üzerine AFAD tarafından 7 personel ve 2 araç ile destek sağlandı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin Karadağ mevkii ve çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Nahit Bahar ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Öte yandan, Nahit Bahar'ın geçtiğimiz ay da benzer şekilde kaybolduğu ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulunduğu, ayrıca alzaymır başlangıcı olduğu bilgisine ulaşıldı.

