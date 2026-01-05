DOLAR
Şırnak’ta 7 milyon 523 bin 550 liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak’ta jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 523 bin 550 lira olan gümrük kaçağı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:56
Operasyon detayları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 523 bin 550 lira olan gümrük kaçağı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalar, 29 Aralık 2025 - 04 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönemde toplam 46 kaçakçılık ve 3 narkotik olayı meydana geldi. Yapılan aramalarda 49 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında; 18 adet sentetik ecza hapı, 1 adet extacy hap, 1 adet payp, 9 gram metamfetamin, 73 adet cep telefonu, 15 bin 706 adet bandrolsüz sigara, 64 adet elektronik sigara ve likiti, 33 kilogram nargile tütünü, 1.998 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 79 adet muhtelif tekstil ürünü, 317 adet kozmetik ve süs eşyası ile 109 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme yer aldı.

Ele geçirilen kaçak ve uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 523 bin 550 lira olarak kaydedildi. Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan bu ürünlerle ilgili olarak, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

JASAT operasyonu ve yakalamalar

Ayrıca, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aynı tarihler arasında yürütülen çalışmalarda UYAP’tan aranan 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi başta olmak üzere toplam 10 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

