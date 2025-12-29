DOLAR
Şırnak'ta Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: 27 milyon 140 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma KOM ekipleri 22-28 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda 72 adreste 27 milyon 140 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi; 41 aranan şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:13
Şırnak'ta jandarmadan büyük kaçakçılık operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri toplam 27 milyon 140 bin lirayi aşan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Ekipler, duyumlar üzerine 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmada, toplam 72 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen kaçak mallar arasında şunlar yer aldı:

409 bin 672 adet dolar, 26 adet cep telefonu, 19 bin 96 adet bandrolsüz sigara, 862 adet elektronik sigara ve likiti, 74 kilogram nargile tütünü, 1.472 adet muhtelif hırdavat, 2.056 adet tekstil ürünü, 587 adet kozmetik ve süs eşyası ile 1.130 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme.

Ele geçirilen tüm malzemelerin toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 27 milyon 140 bin lira olarak açıklandı. Bu kapsamda, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerle ilgili olarak 72 şüpheli hakkında, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şüpheliler ve adli süreç

Aynı tarihler arasında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise; UYAP’tan 40, KİHBİ’den 1 olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi dahil olmak üzere toplam 11 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıklarının süreceğini ve benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

