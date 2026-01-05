DOLAR
Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 29 Gözaltı, 3 Tutuklama

Şırnak'ta 29 gözaltı ve 3 tutuklama: 949 g esrar, 0,46 g metamfetamin, 83.200 kaçak sigara ve 38 kaçak telefon ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:52
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihlerindeki operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan arama ve incelemeler sonucu 949 gram esrar, 0,46 gram metamfetamin, 83.200 adet kaçak sigara, 230 adet emtia (termos, mont, saç şekillendirici vb.) ve 38 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 29 şüpheli gözaltına alındı; çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

