Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 46 Gözaltı, 1 Tutuklama

22-28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Şırnak'ta 46 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı; ele geçirilen kaçak ve uyuşturucu ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:27
Operasyonun kapsamı ve sonuçları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 22-28 Aralık tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kişi ve madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 69,61 gram bonzai, 8,28 gram esrar, 0,71 gram eroin, 0,59 gram metamfetamin, 67 bin 280 adet kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 23 bin 720 adet kaçak elektronik sigara kartuşu, 18 adet cep telefonu, 130 kutu kaçak alkol ve 860 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

