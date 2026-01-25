Şırnak'ta Uyuşturucuya Darbe: 854 Gözaltı, 62 Tutuklama

Şırnak'ta uyuşturucu sevkiyatına ağır darbe

Emniyetin 2025 operasyonları geniş çaplı sonuç verdi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılında kent merkezi ve 6 ilçede yürütülen operasyonlarda, emniyet güçleri yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi. Gerçekleştirilen müdahalelerle zehir tacirlerinin faaliyetlerine önemli bir darbe vuruldu.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarları

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 110 kilo 853 gram metamfetamin, 93 kilo 220 gram skunk ve 21 kilo 767 gram esrar bulunuyor. Ayrıca bonzai, kokain, sentetik ecza ve diğer maddeler de tutanaklara geçti.

Gözaltılar ve adli süreç

Yıl boyunca yürütülen operasyonlarda toplam 854 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 747'si hakkında yasal işlem yapılırken, 45 kişi için adli kontrol kararı uygulandı ve 62 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etki ve yetkili değerlendirmesi

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının on binlerce genci hedef alan büyük bir ağın varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Uyuşturucu kullanım ve bulundurma olaylarında %16'lık düşüş kaydedilmesi, hem operasyonel baskının hem de önleyici çalışmaların etkisini gösterdi.

Emniyet yetkilileri, yapılan çalışmanın yalnızca bugünü değil geleceği koruma amacı taşıdığını vurgulayarak gençleri ve çocukları hedef alan bu tehdide karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

