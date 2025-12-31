Şırnak'ta Yeni Yıl Güvenliği: 2 bin 26 Emniyet Mensubu Sahada

Şırnak'ta yeni yıl tedbirleri üst seviyede

2 bin 26 emniyet mensubu sahada olacak

Şırnak il genelinde yeni yılın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Alınan tedbirler kapsamında, 2 bin 26 emniyet mensubu yılbaşı süresince sahada görev yapacak.

Şırnak Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan güvenlik planı doğrultusunda, kent merkezi ve ilçelerde asayiş, trafik, kamu düzeni ve olası olumsuzluklara karşı geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirilecek. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, ana arterler, eğlence alanları ve kritik noktalarda denetimlerin artırılacağı bildirildi.

Yetkililer, yeni yıl süresince emniyet güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olacağını belirterek, huzur ve güvenliği bozacak her türlü olaya karşı anında müdahale edileceğini vurguladı. Vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Şırnak'ta alınan kapsamlı güvenlik tedbirleriyle, yeni yılın kent genelinde huzur, güven ve sükûnet içerisinde karşılanması hedefleniyor.

