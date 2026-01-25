Şişli’de Dehşet: Kafası Kesik Kadın Bulundu — Gözaltı Sayısı 3’e Yükseldi

Şişli Duatepe'de çöp konteynerinde kafası kesik bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:17
Şişli’de Dehşet: Kafası Kesik Kadın Bulundu — Gözaltı Sayısı 3’e Yükseldi

Şişli’de Dehşet: Kafası Kesik Kadın Bulundu — Gözaltı Sayısı 3’e Yükseldi

Olayın Detayları

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında çöpte malzeme arayan Okan Ç., elinde bir sıcaklık hissedip açtığı siyah poşetin içinde kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi, bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması ve parmak izi sorgusu sonucunda cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi. Araştırmada, cesedin bulunduğu noktaya yaklaşık iki sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde, bir çöp konteynerinin yanında bulunan iki valizde maktule ait olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında, iki erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.

Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan'a kaçmak üzere oldukları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Yapılan sorgulamada Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şişli’de ki dehşet cinayete gözaltı sayısı 3’e yükseldi

Şişli’de ki dehşet cinayete gözaltı sayısı 3’e yükseldi

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları