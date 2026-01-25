Şişli’de Dehşet: Kafası Kesik Kadın Bulundu — Gözaltı Sayısı 3’e Yükseldi

Olayın Detayları

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta dün akşam saat 20.00 sıralarında çöpte malzeme arayan Okan Ç., elinde bir sıcaklık hissedip açtığı siyah poşetin içinde kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi, bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması ve parmak izi sorgusu sonucunda cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi. Araştırmada, cesedin bulunduğu noktaya yaklaşık iki sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde, bir çöp konteynerinin yanında bulunan iki valizde maktule ait olduğu değerlendirilen deliller ele geçirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında, iki erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli davranışlar sergilediği tespit edildi.

Şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan'a kaçmak üzere oldukları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Yapılan sorgulamada Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şişli’de ki dehşet cinayete gözaltı sayısı 3’e yükseldi