Şişli'de 'kargo görevlisi' Kılığındaki Saldırı: Yönetmeni Yaralayan Zanlılar Yakalandı

Şişli'de 'kargo görevlisi' kılığındaki saldırıda yönetmeni yaralayan şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı; 4 gözaltı, 1 tutuklama, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:28
İstanbul'un Şişli ilçesinde on gün önce kendilerini 'kargo firması çalışanı' olarak tanıtıp evine girdikleri yönetmeni silahla yaralayan şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, 30 Aralık günü sabah saat 09.50'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese gelen zanlılar, kapıyı açan yönetmen Orkun Seren Yüce'ye silahla saldırdı. 51 yaşındaki Yüce, sol dizinden vurularak yaralandı ve yakınındaki eşi tarafından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Saldırganlar olay yerinden kasklı olarak motosikletle kaçtı. Olayın ardından yapılan ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma ve operasyon

Yürütülen soruşturmada, Yüce ve eşinin bir süredir yeni nesil motosikletli suç örgütleri tarafından tehdit edildikleri ve olay günü de telefonla tehdit edildikleri tespit edildi. Zanlıların sokak çetesi mensubu oldukları, eve kargo teslim etme bahanesiyle girip saldırıyı gerçekleştirdikleri ve olay sonrası motosikletle kaçtıkları belirlendi.

Polis incelemelerinde, kaçışta kullanılan motosikletin üzerinde sahte plaka olduğu, olay yerinde bulunan 1 mermi kovanı ve 1 eldiven ile motosiklet rotasının izlenmesi sonucu faillerin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Titiz çalışma sonucunda; motosikleti kullanan T.K.(27) ve motosikleti temin eden U.G.(36), saldırıdan bir gün sonra yılın son gününde Kağıthane'de saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 motosiklet kaskı, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 29 mermi ve 1 eldiven ele geçirildi. İlk operasyonda U.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, T.K. tutuklandı.

Polisin soruşturmayı derinleştirmesiyle, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen B.Y.(27) ile olayı organize eden F.F.K.(32) ve M.R.T.(30)'nin il dışında saklandıkları adresler belirlendi. Bu adreslere yönelik düzenlenen 5 Ocak operasyonlarında, Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde 3 şüpheli, 3 silah, 4 şarjör ve 21 mermi ile birlikte yakalandı. Şüpheliler İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi; tahkikatın sürdüğü bildirildi.

