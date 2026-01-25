Şişli'de Kesik Baş Cinayeti: 2 Özbek Zanlı Havalimanında Yakalandı

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bulunan kadınla ilgili soruşturmada, 2 Özbek zanlı Gürcistan'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:51
Olay ve ilk bulgu

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta, dün akşam saat 20.00 sıralarında çöpte malzeme arayan Okan Ç., elindeki siyah poşeti açınca kafası kesik halde bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi ve bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kimlik tespiti ve deliller

Parmak izi sorgusu sonucunda cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu tespit edildi. Çalışmalar sırasında, cesedin bulunduğu noktaya yaklaşık iki sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde, bir çöp konteynerinin yanında bırakılmış iki valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulundu. Bulunan deliller olay yeri inceleme aracına konuldu.

Soruşturma ve yakalama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında, iki erkeğin bir valizle konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu belirlendi.

Kamera görüntülerinden kimlikleri saptanan şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İfade ve işlemler

Sorgulamada, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

