Şişli'de Kesik Baş Cinayeti: Ceset Valizle Taşınırken Kamerada

Şişli'de 36 yaşındaki Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi valizde taşınma anları güvenlik kameralarına yansıdı; iki zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:17
Görüntüler ve soruşturma

Şişli ilçesinde ortaya çıkan dehşet verici görüntüler, iki zanlının bir kadının cesedini valize koyup çöp konteynırına bıraktığı anları gösteriyor.

Olay, Şişli'de dün akşam meydana geldi. 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedi çöp konteynırında bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucunda, iki erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu belirlendi.

Görüntülerden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Gürcistan’a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarında, iki zanlının parçalanmış kadın cesedini valize koyup güçlükle taşıdığı, çevreyi kolaçan ettikten sonra cesedi konteynıra bıraktıkları anlar net şekilde görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

