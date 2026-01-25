Şişli’de Kesik Başlı Cinayet: 2 Özbek Zanlı Havalimanında Yakalandı

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik kadın cesediyle ilgili iki Özbek zanlı, Gürcistan'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı; biri olayı itiraf etti.

Olay ve ilk tespitler

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta, dün akşam saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde kafası kesik halde bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Cesedi, çöpte malzeme arayan Okan Ç. fark etti.

Ekiplerin parmak izi sorgulaması sonucu cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin bulunduğu noktaya yaklaşık iki sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi yakınlarında, bir çöp konteynerinin yanında iki adet valizde olaya ilişkin delillerin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma ve yakalama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucu, bir valizle konteynerlerin yanına gelen ve şüpheli hareketlerde bulunan iki erkek şahsın görüntüleri tespit edildi.

Kamera incelemeleriyle kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) olduğu belirlendi. Zanlılar, Gürcistan'a kaçış hazırlığı yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İtiraf ve işlemler

Emniyetteki sorgulamada, Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DILSHOD AKHROL UGLI TURDIMUROTOV (31) VE GOFURJON AKMALKHONOVICH KAMALKHODAEV (29)

DILSHOD AKHROL UGLI TURDIMUROTOV (31) VE GOFURJON AKMALKHONOVICH KAMALKHODAEV (29)

36 YAŞINDAKİ ÖZBEKİSTAN UYRUKLU DURDONA KHAKIMOVA

