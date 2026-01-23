Sivas Altınyayla'da Yoğun Kar: Çiftliğin Samanlığı Çöktü

Sivas Altınyayla'da Yoğun Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çiftliğin samanlığı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ilçeyi adeta esir aldı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, yoğun yağış tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde hayvancılıkla uğraşan Yusuf Yücel’e ait çiftlikte bulunan samanlık, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak yapıda maddi hasar oluştu.

Olay anında samanlığın altında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çiftlikte yaşanan hasar, bölgedeki zorlu kış koşullarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, çiftliğine ulaşmaya çalışan İhsan Taşdelen’in tipi nedeniyle yürümekte zorlandığı ve bölgede yağan karın yüksekliğini kaydettiği video, kış şartlarının ne denli sert olduğunu belgeledi.

