Sivas Altınyayla'da Yoğun Kar: Çiftliğin Samanlığı Çöktü

Sivas Altınyayla'da 2 gündür süren kar yağışı nedeniyle bir çiftliğin samanlığı çöktü; yaralanma yok, maddi hasar meydana geldi. Tipi ve 3 metreye varan kar görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:53
Sivas Altınyayla'da Yoğun Kar: Çiftliğin Samanlığı Çöktü

Sivas Altınyayla'da Yoğun Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çiftliğin samanlığı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ilçeyi adeta esir aldı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, yoğun yağış tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde hayvancılıkla uğraşan Yusuf Yücel’e ait çiftlikte bulunan samanlık, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak yapıda maddi hasar oluştu.

Olay anında samanlığın altında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çiftlikte yaşanan hasar, bölgedeki zorlu kış koşullarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, çiftliğine ulaşmaya çalışan İhsan Taşdelen’in tipi nedeniyle yürümekte zorlandığı ve bölgede yağan karın yüksekliğini kaydettiği video, kış şartlarının ne denli sert olduğunu belgeledi.

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇİFTLİĞİN SAMANLIĞI ÇÖKTÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN...

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇİFTLİĞİN SAMANLIĞI ÇÖKTÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN MADDİ HASAR OLUŞTU.

SİVAS’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR ÇİFTLİĞİN SAMANLIĞI ÇÖKTÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları