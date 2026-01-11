Sivas-Kayseri Kara Yolu Kuvvetli Fırtına Nedeniyle Kapandı
Rüzgar ve sürgün ulaşımı olumsuz etkiledi
Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına, bölgede ulaşımı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından rüzgarın şiddeti artarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Yoğun rüzgar sonucu sürgünün oluştuğu yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yolu kapatan polis ekipleri, güzergâhtan ilerlemek isteyen sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma ve güvenlik çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kısa sürede tekrar araç trafiğine açılmasının beklendiğini bildirdi.
