Sivas-Kayseri Kara Yolu Kuvvetli Fırtına Nedeniyle Kapandı

Sivas'ta kuvvetli fırtına nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç trafiğine kapatıldı; ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:34
Rüzgar ve sürgün ulaşımı olumsuz etkiledi

Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına, bölgede ulaşımı aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından rüzgarın şiddeti artarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Yoğun rüzgar sonucu sürgünün oluştuğu yol, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yolu kapatan polis ekipleri, güzergâhtan ilerlemek isteyen sürücüleri çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma ve güvenlik çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kısa sürede tekrar araç trafiğine açılmasının beklendiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

