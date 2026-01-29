Sivas'ta 6 kurt çiftlik köpeğini parçalayarak sadece postunu bıraktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde aç kalan 6 kurt, bir çiftlik köpeğine saldırdı; köpek parçalanarak yalnızca postu kaldı, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:01
Sivas’ın Hafik ilçesinde aç kalan 6 kurt, bir çiftlikteki köpeğe saldırdı. Kurtların saldırdığı köpekten geriye sadece postu kaldı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi

Son yılların en sert kışının yaşandığı Sivas'ta vahşi yaşam hayvanları yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hafik ilçesinde bir çiftliğin yakınına inen aç kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftliğin yakınına inen kurdu fark eden köpek, tasmasından kurtularak yanına gitti. Kendisine yaklaşan köpekten kaçmayan kurt, bir süre köpeğin etrafında dolaştı. Bir anda görüntüye giren diğer kurtlar köpeğe saldırdı. Çiftliğe kaçmak isteyen köpeğe saldıran 6 kurt, köpeği parçalayarak telef etti. Kurdu kovmak isterken parçalanan köpekten geriye postu kaldı.

Çiftlik sahiplerinin anlatımı

"Uyandıktan sonra iş işten geçmişti"

İlçede yaşayan çiftlik sahibi Safa Soğancıoğlu, "Yoğun kış şartları yaşıyoruz. Sabaha karşı köpeğimiz tasmasından sıyrılmış ve bahçeden dışarı çıkmış. Çıktıktan sonra bir kurt köpeğin etrafında oyun oynar gibi dolaşmış. Ardından diğer kurtlar saldırmış. Uyandıktan sonra olay yerine çıktığımızda iş işten geçmişti" dedi.

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

Olayın gece saatlerinde olduğunu söyleyen Onurcan Özbek, "Olay çiftliğin yakınında meydana gelmiş. Biz gelene kadar kurtlar köpeği sürüklemişti. Neye uğradığımızı şaşırdık. Köpeğimizden en son kalan bu post" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

