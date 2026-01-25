Sivas'ta Çatıda Yangın: Yenidoğan Mahallesi'nde 5 Katlı Apartmanda Paniğe Neden Oldu

Olayın Detayları ve Müdahale

Sivas'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüme riski oluşturdu ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında gerçekleşti.

Sokak üzerinde alev ve yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

