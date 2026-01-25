Sivas'ta Çatıda Yangın: Yenidoğan Mahallesi'nde 5 Katlı Apartmanda Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, çatı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:48
Sivas'ta Çatıda Yangın: Yenidoğan Mahallesi'nde 5 Katlı Apartmanda Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta Çatıda Yangın: Yenidoğan Mahallesi'nde 5 Katlı Apartmanda Paniğe Neden Oldu

Olayın Detayları ve Müdahale

Sivas'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüme riski oluşturdu ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında gerçekleşti.

Sokak üzerinde alev ve yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

SİVAS’TA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA...

SİVAS’TA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

SİVAS’TA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akçaabat'ta Direksiyon Başında Kalp Krizi: 89 Yaşındaki Sürücü Öldü
2
Kırıkkale'de KIRGAZ Doğalgaz Hattı Hasarlandı: Atatürk Bulvarı'nda Yangın ve Yaralı
3
Aladağ Kayak Merkezi'nde Ayağı Kırılan Genç Hava Ambulansıyla Konya'ya Sevk Edildi
4
Esenyurt'ta Zincir Market Deposunda Yangın Çıktı
5
Düzce'de Mobilya Atölyesi Küle Döndü — Elektrik Direği Patlaması İddiası
6
Kuşadası’nda Sel Fırsatçısı: 4 Evi Soydu, Jandarmadan Kaçamadı
7
Bingöl'de Yedisu-Karlıova yoluna çığ düştü — Ekipler sevk edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları