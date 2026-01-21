Sivas'ta Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Gemerek ve Kayseri'de düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttükleri çalışmada önemli bir operasyona imza attı. Adli makamlarca alınan arama kararına istinaden, Sivas’ın Gemerek ilçesinde 9 ve Kayseri’de 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 15 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet plakasız çalıntı motosiklet yer aldı.

Olayla ilgili olarak "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların artan bir kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.