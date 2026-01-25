Sivas'ta Kar Yolları Kapattı: Cenaze 5 Saatlik Mücadeleyle Defnedildi

Sivas'ta yoğun kar, İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesinin Yaylacık köyüne ulaşmasını engelledi; yol, ilçe ekiplerinin beş saatlik çalışmasıyla açıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:35
Sivas'ta Kar Yolları Kapattı: Cenaze 5 Saatlik Mücadeleyle Defnedildi

Sivas'ta Kar Engeli: Cenaze 5 Saat Sonra Köye Ulaşabildi

Yoğun kar ve kapanan yollar, cenaze törenini aksattı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve kırsalda ulaşımı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 800'e yakın yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Karla mücadele ekipleri, çalışmaları aciliyet sırasına göre programlayarak yollarda temizleme seferberliği başlattı. Ancak bazı durumlarda müdahaleler uzadı ve vatandaşların rutin işlemleri güçleşti.

İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyü'ne gönderildi. Kar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapalı olduğu için cenaze ancak ilçe merkezine kadar götürülebildi.

Köye ulaşımın sağlanması için ilçe özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Yoğun kar koşullarında yürütülen çalışmaların sonucu olarak, yaklaşık beş saat süren zorlu çabanın ardından yol açıldı ve cenaze köyde defnedilebildi.

Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, karla mücadele çalışmalarının önceliklendirmeyle sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

