Sivas'ta Kar Yolları Kapattı: Cenaze 5 Saatlik Mücadeleyle Defnedildi

Sivas'ta Kar Engeli: Cenaze 5 Saat Sonra Köye Ulaşabildi

Yoğun kar ve kapanan yollar, cenaze törenini aksattı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve kırsalda ulaşımı zorlaştırdı. Bazı bölgelerde 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 800'e yakın yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Karla mücadele ekipleri, çalışmaları aciliyet sırasına göre programlayarak yollarda temizleme seferberliği başlattı. Ancak bazı durumlarda müdahaleler uzadı ve vatandaşların rutin işlemleri güçleşti.

İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyü'ne gönderildi. Kar nedeniyle köy yolu ulaşıma kapalı olduğu için cenaze ancak ilçe merkezine kadar götürülebildi.

Köye ulaşımın sağlanması için ilçe özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. Yoğun kar koşullarında yürütülen çalışmaların sonucu olarak, yaklaşık beş saat süren zorlu çabanın ardından yol açıldı ve cenaze köyde defnedilebildi.

Yetkililer, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, karla mücadele çalışmalarının önceliklendirmeyle sürdürüleceğini bildirdi.

SİVAS’TA YAŞANAN KAR ESARETİ CENAZE İŞLEMLERİNİ DE GÜÇLEŞTİRDİ, İSTANBUL’DA VEFAT EDEN HÜSEYİN KAYA, BEŞ SAATLİK BİR MÜCADELENİN ARDINDAN KAPALI KÖY YOLU AÇILARAK DEFNEDİLEBİLDİ.