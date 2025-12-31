DOLAR
Sivas’ta Karla Kapanan Yolda Seferberlik: 33 Yaşındaki Hamile Z.B.'ye Ulaşıldı

Sivas Altınyayla Gümüşdiğin köyünde rahatsızlanan 33 yaşındaki hamile Z.B.'ye, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açmasıyla ambulans ulaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:47
Sivas’ta Karla Kapanan Yolda Seferberlik: 33 Yaşındaki Hamile Z.B.'ye Ulaşıldı

Sivas’ta karla kapanan yolda seferberlik: Hamile kadına ulaşım sağlandı

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde rahatsızlanan 33 yaşındaki hamile Z.B.'ye ulaşmak için ekipler yoğun kar koşullarına rağmen seferber oldu.

Olayın ayrıntıları

İhbar üzerine köye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans kara saplanınca müdahale ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden kurtardı ve ilerlemesini sağladı.

Müdahale ve sevk

Yolun açılmasının ardından ambulans rahatsızlanan kadına ulaştı. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hasta, Altınyayla Aile Sağlığı Merkezi'ne sevk edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde zamanında müdahale gerçekleştirildi.

Olay, bölgede karla mücadele ve acil sağlık müdahalesinin koordineli çalışmalarla nasıl sonuç verdiğini gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

