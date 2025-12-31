Sivas’ta Karla Kapanan Yolda Seferberlik: 33 Yaşındaki Hamile Z.B.'ye Ulaşıldı

Sivas’ta karla kapanan yolda seferberlik: Hamile kadına ulaşım sağlandı
Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde rahatsızlanan 33 yaşındaki hamile Z.B.'ye ulaşmak için ekipler yoğun kar koşullarına rağmen seferber oldu.
Olayın ayrıntıları
İhbar üzerine köye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans kara saplanınca müdahale ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden kurtardı ve ilerlemesini sağladı.
Müdahale ve sevk
Yolun açılmasının ardından ambulans rahatsızlanan kadına ulaştı. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hasta, Altınyayla Aile Sağlığı Merkezi'ne sevk edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde zamanında müdahale gerçekleştirildi.
Olay, bölgede karla mücadele ve acil sağlık müdahalesinin koordineli çalışmalarla nasıl sonuç verdiğini gösterdi.
