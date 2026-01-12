Sivas'ta Şiddetli Tipi Ulaşımı Aksattı: Tır Makasladı, Sürücüler Mahsur Kaldı

Sivas'ta Şiddetli Tipi Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar ve tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kırsal kesimlerde rüzgarla birlikte şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Altınyayla'da tır makasladı, yol kapandı

Altınyayla ilçesinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü ve seyir halindeki bir tırın makaslaması sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Tipide mahsur kalan araç sürücüleri, karla mücadele ekipleri'nin çalışmalarını bekledi.

Uzun süre mahsur kalan sürücüler ve yolcular zor anlar yaşarken, bir sürücü yaşadıklarını şöyle anlattı:

Yusuf Akbulut, "Yolda tırın kaymasıyla yollar kapanmıştı, çok zor geldik. Saat 12.30’da çıktığımız seferden, 4 gibi Sivas’a geldik. Çok şükür sağ salim geldik. Kara yolları ekipleri geldi, bir şekilde tırları kurtardılar. Biz de yolda mahsur kalmaktan kurtulduk" dedi.

Kentin çeşitli noktalarında etkili olan tipinin şiddeti, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

