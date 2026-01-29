Sivas'ta Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Sivas'ta sis zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralı

Gemerek - Etlik Kavşağı'nda trafik felci

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda sisli hava koşulları nedeniyle aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, M.S. idaresindeki 52 LH 500 plakalı tırın, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki 68 EZ 777 plakalı tıra çarpmasıyla başladı. Bu sırada A.A. idaresindeki 58 ADZ 971 plakalı ve Sivas Hedef Turizme'ye ait yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Ardından Y.P. yönetimindeki 34 TD 4643 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak zincirleme kazanın tamamlanmasına neden oldu.

Kazada Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

