Sivas'ta Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:55
Sivas'ta Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Sivas'ta sis zincirleme kazaya yol açtı: 7 yaralı

Gemerek - Etlik Kavşağı'nda trafik felci

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda sisli hava koşulları nedeniyle aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, M.S. idaresindeki 52 LH 500 plakalı tırın, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki 68 EZ 777 plakalı tıra çarpmasıyla başladı. Bu sırada A.A. idaresindeki 58 ADZ 971 plakalı ve Sivas Hedef Turizme'ye ait yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Ardından Y.P. yönetimindeki 34 TD 4643 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak zincirleme kazanın tamamlanmasına neden oldu.

Kazada Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE SİSLİ HAVA NEDENİYLE 4 ARACIN KARIŞTIĞI MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK...

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE SİSLİ HAVA NEDENİYLE 4 ARACIN KARIŞTIĞI MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE SİSLİ HAVA NEDENİYLE 4 ARACIN KARIŞTIĞI MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2
2
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı
3
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı
4
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
5
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı
6
Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet
7
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları