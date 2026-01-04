DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.924.781,12 -0,99%

Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda taksinin çarptığı yaya Uğur Mücahit Çelikus yaşamını yitirdi. Sürücü A.R.A. ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:29
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda kaza

Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi.

58 T 0118 plakalı taksiyi kullanan A.R.A. (47) yönetimindeki araç, yol kenarında yürüyen Uğur Mücahit Çelikus (43)'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çelikus, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SİVAS’TA YOL KENARINDA YÜRÜYEN YAYA, TİCARİ TAKSİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

SİVAS’TA YOL KENARINDA YÜRÜYEN YAYA, TİCARİ TAKSİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde
2
Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
3
Gümüşhane Kürtün'de Kamyonet Dere Yatağına Yuvarlandı: 5 Yaralı
4
Kırklareli’de Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi: Samur ile Seyyar Köprü Gösterisi
5
Adıyaman'da Karlı Yolda Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
7
Aksaray'da Elektrikli Sobadan Akıma Kapılan Üniversite Öğrenci Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları