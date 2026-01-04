Sivas'ta Taksinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda kaza
Edinilen bilgilere göre kaza, Gültepe Mahallesi Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi.
58 T 0118 plakalı taksiyi kullanan A.R.A. (47) yönetimindeki araç, yol kenarında yürüyen Uğur Mücahit Çelikus (43)'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çelikus, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
