Sivas'ta Yoğun Kar: 33 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Sağlanamıyor

Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolları kapandı; ekipler İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:53
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Sivas'ta da yaşamı olumsuz etkiledi. 33 yerleşim yerinin yolları yoğun kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ulaşıma Açık Yerleşim Yerleri

Öte yandan kent genelinde 212 yerleşim yerinde ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

