Sivas'ta Yoğun Kar: 33 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Sağlanamıyor
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Sivas'ta da yaşamı olumsuz etkiledi. 33 yerleşim yerinin yolları yoğun kar nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Ulaşıma Açık Yerleşim Yerleri
Öte yandan kent genelinde 212 yerleşim yerinde ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.
SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 33 YERLEŞİM YERİNİN YOLLARI ARAÇ ULAŞIMINA KAPANDI. (ARŞİV)