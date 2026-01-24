Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kombi bacasının yerinden çıkması sonucu 13 kişi doğalgazdan etkilendi; yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:34
Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, doğalgaz bacasının yerinden çıkması sonucu 13 kişi etkilendi.

Olay, Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, düğün için Siverek’e gelen ve aynı dairede konaklayan 13 gurbetçi, kombi bacasının yerinden sökülmesi nedeniyle doğalgazdan etkilendi.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 13 kişi tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

