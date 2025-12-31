DOLAR
Siverek'te Kar Engeli: Taşıkara'da Hasta Battaniyeyle Ambulansta Taşındı

Siverek'in Taşıkara kırsal mahallesinde kar nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, 112 ekipleri ve vatandaşlar hastayı battaniyeyle ambulansa taşıdı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:50
Siverek'te Kar Engeli: Taşıkara'da Hasta Battaniyeyle Ambulansta Taşındı

Siverek'te kar altında zamanla yarış

Taşıkara kırsal mahallesinde sağlık ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Taşıkara kırsal mahallesinde fenalaşan bir kişi için haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri köye sevk edildi.

Ancak etkili olan yoğun kar yağışı ve yolun kapanması nedeniyle ambulans belirli bir noktadan sonra ilerleyemedi. Bu zor koşulda sağlık görevlileri ile mahalle sakinleri ortak çaba gösterdi.

Hastayı battaniyeye sararak karlı arazide taşıyan ekipler, soğuk ve zorlu hava koşullarına rağmen ambulansa ulaştırmayı başardı.

Ambulansa getirilen hasta, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

