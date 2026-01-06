Siverek'te Kar ve Buzlanma Nedeniyle Minibüs Devrildi — Yolcular Kurtarıldı

Siverek'te kar ve buzlanma nedeniyle minibüs devrildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, bir yolcu minibüsünün devi​rilmesine neden oldu. Olayda araçta bulunan yolcular, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Siverek-Karacadağ yolu üzerindeki Çavuşlu Kırsal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ATM 109 plakalı yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kurtarma ve yaralanma durumu

Kazada minibüste bulunan yaklaşık 10 yolcu araç içinde mahsur kaldı. Olayı gören yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolcuları minibüsten çıkararak güvenli alana taşıdı. Yolcuların hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

