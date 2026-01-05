Siverek'te Özel Okulda Kalorifer Kazanı Patladı: 2 Personel Ağır Yaralı

Siverek'te özel ortaöğretim kurumunda kalorifer kazanı patlaması sonucu A.Ö. ve S.B. ağır yaralandı; iki yaralı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:31
Siverek'te Özel Okulda Kalorifer Kazanı Patladı: 2 Personel Ağır Yaralı

Siverek'te Özel Okulda Kalorifer Kazanı Patladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda, sabah saatleri sıralarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 personel ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ile hizmetli S.B. ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada ilk tedavileri sonrası yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve İdari Süreç

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Şanlıurfa Valiliği tarafından ayrıca idari soruşturma da başlatıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

