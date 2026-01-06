Söke’de Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Yakalandı — 5 Yıl 3 Ay Hapis

Aydın’ın Söke ilçesinde Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. (27) yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:47
Söke’de Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Yakalandı — 5 Yıl 3 Ay Hapis

Söke’de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Olayın Detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar sonucunda Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M. (27) isimli şahsı yakaladı.

Yakalanan şüpheli, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS SÖKE’DE YAKALANDI

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS SÖKE’DE YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SDG Halep'te Sivillere Saldırdı, Orduyla Çatıştı: 3 Ölü
2
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
3
Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza
4
Ankara Polatlı'da Motosiklet Minibüse Arkadan Çarptı — 2 Kişi Ağır Yaralı
5
Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı
6
Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi: Başkan Olay Yerinden Ayrılmadı
7
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları