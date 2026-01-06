Söke’de Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Yakalandı — 5 Yıl 3 Ay Hapis

Söke’de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Olayın Detayları
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yürütülen çalışmalar sonucunda Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M. (27) isimli şahsı yakaladı.
Yakalanan şüpheli, gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
