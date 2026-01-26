Sorgun'da Dere Yatağına Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde elektrikli bisikletin dere yatağına düşmesi sonrası sürücü Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:57
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, düştüğü yerden Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

