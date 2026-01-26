Sorgun'da Dere Yatağına Düşen Vatandaş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, olay Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, düştüğü yerden Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
