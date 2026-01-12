Sorgun'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Yolları Açıyor

Sorgun Belediyesi ekipleri, gece başlayan kar yağışına karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor; ekipler, yol güvenliği için teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:43
Sorgun'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Yolları Açıyor

Sorgun'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Yolları Açıyor

Gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Sorgun Belediyesi ekipleri, gece ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Çalışma Ayrıntıları

İlçe genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için harekete geçen belediye ekipleri, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlar üzerinde yoğun mesai harcadı. Kar küreme araçlarıyla yollar temizlenirken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yetkililerin Uyarısı

Sorgun Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Ara Sokak ve Mahalle Çalışmaları

Belediye ekipleri, gün boyunca ara sokaklar ve mahalle yollarında da kar temizleme çalışmalarına devam edecek.

GECE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SORGUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE VE...

GECE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SORGUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE VE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.-

GECE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SORGUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECE VE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları