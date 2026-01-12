Sorgun'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Yolları Açıyor

Gece etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından Sorgun Belediyesi ekipleri, gece ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Çalışma Ayrıntıları

İlçe genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için harekete geçen belediye ekipleri, özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlar üzerinde yoğun mesai harcadı. Kar küreme araçlarıyla yollar temizlenirken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yetkililerin Uyarısı

Sorgun Belediyesi yetkilileri, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Ara Sokak ve Mahalle Çalışmaları

Belediye ekipleri, gün boyunca ara sokaklar ve mahalle yollarında da kar temizleme çalışmalarına devam edecek.

