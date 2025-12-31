DOLAR
Şuhut'ta Yeni Yıl Denetimi: Polis ve Jandarma Vatandaşlara Çikolata ve Çay İkramı

Şuhut'ta yeni yıl denetiminde polis ve jandarma, Kaymakam İzzet Cem Eser'in de katılımıyla sürücülere çikolata ve sıcak çay ikram etti; kimlik ve evrak kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:25
Huzur ve asayiş uygulaması ilçe girişinde gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yeni yıl dolayısıyla Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe girişinde huzur ve asayiş denetimi yaptı.

Uygulamaya Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser de katıldı. Ekipler durdurdukları sürücülere yeni yıl tebriğini iletirken, Kaymakam Eser sürücüler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Denetimde sürücülere trafik güvenliği hatırlatıldı ve kimlik ile evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Uygulama sırasında güvenlik ve halkla ilişkiler ön planda tutuldu.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan ile birlikte vatandaşlara çikolata ve sıcak çay ikram etti.

Kaymakam İzzet Cem Eser, yeni yılın tüm ülkeye barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

